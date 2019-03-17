Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 140 тыс. б/с

Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках выполнения обязательств по сделке ОПЕК+ в 140 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Всего Россия в рамках сделки ОПЕК+ должна сократить добычу нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.