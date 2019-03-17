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ТЭК 17.03.2019 21:45

Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 140 тыс. б/с

Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках выполнения обязательств по сделке ОПЕК+ в 140 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Всего Россия в рамках сделки ОПЕК+ должна сократить добычу нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]