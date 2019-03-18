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Дальнее зарубежье 18.03.2019 09:05

США планирует сохранить до 1тыс. военных в Сирии - газета

Руководство ВС США разрабатывает планы по сохранению присутствия почти 1 тыс. американских военных в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Издание отмечает, что США планируют оставить почти 1 тыс. военнослужащих в Сирии через несколько месяцев после того, как президент Д.Трамп заявлял о выводе американских войск из страны.

Согласно данным источников газеты, такое решение связано с тем, что США "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов".

При этом отмечается, что точное число американских военнослужащих в Сирии может измениться, если президент США "решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно".

"Мы хорошо понимаем, что американское военное присутствие (...) является силой стабильности и коллективной безопасности в регионе", - заявил изданию спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]