США планирует сохранить до 1тыс. военных в Сирии - газета

Руководство ВС США разрабатывает планы по сохранению присутствия почти 1 тыс. американских военных в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
Издание отмечает, что США планируют оставить почти 1 тыс. военнослужащих в Сирии через несколько месяцев после того, как президент Д.Трамп заявлял о выводе американских войск из страны.
Согласно данным источников газеты, такое решение связано с тем, что США "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов".
При этом отмечается, что точное число американских военнослужащих в Сирии может измениться, если президент США "решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно".
"Мы хорошо понимаем, что американское военное присутствие (...) является силой стабильности и коллективной безопасности в регионе", - заявил изданию спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.
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