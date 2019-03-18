Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к прошлому до переговоров по денуклеаризации - чиновник администрации президента Республики Корея

США и КНДР добились слишком большого прогресса за последний год в своих ядерных переговорах, чтобы вернуться туда, где они были до их начала, заявил агентству "Ренхап" высокопоставленный чиновник администрации президента Республики Корея.

"Северная Корея и США никогда не хотят возвращаться к дням конфликта и конфронтации, наблюдаемым до 2017 года. Обе стороны слишком продвинулись вперед, чтобы возвращаться в прошлое", - цитирует агентство сотрудника президентской администрации.

По его мнению, Вашингтону стоит пересмотреть так называемую стратегию "все или ничего" в отношении Северной Кореи.

Он призвал обе стороны сначала достичь соглашения по дорожной карте, а затем добиваться поэтапного прогресса в процессе денуклеаризации.

Чиновник добавил, что обе стороны выразили намерение продолжать переговоры, несмотря на провал саммита в Ханое.

Ранее на этой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что администрация Д.Трампа создала атмосферу враждебности и недоверия на февральских переговорах в Ханое и не исключила возможности возобновления испытаний.

В ответ на замечания Чхве Сон Хи госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на продолжение ядерных переговоров с Северной Кореей.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Д.Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.