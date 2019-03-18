Полиция Австралии обыскивает дома родственников новозеландского стрелка - власти

Контртеррористическое подразделение полиции Австралии проводит обыски в домах родственников Брентона Тарранта - стрелка, обвиняемого в массовых убийствах в новозеландском городе Крайстчерч в пятницу.
"Главной целью этих действий является получение официальным путем материалов, которые могут помочь полиции Новой Зеландии в проводимом расследовании", - говорится в распространенном австралийской полицией заявлении.
В нем отмечается, что семейство Б.Тарранта "продолжает оказывать содействие проводимому расследованию".
Вместе с тем, в ходе обысков не получено каких-либо сведений, которые могли бы указывать на "текущую или потенциальную угрозу для общества".
Австралийский министр внутренних дел Питер Даттон сообщил, что за последние три года Б.Таррант провел в Австралии всего 45 суток, и за это время не попал в списки лиц, связанных или подозреваемых в террористической деятельности.
В пятницу, 15 марта, в Крайстчерче была устроена стрельба по прихожанам двух мечетей, в результате погибли 50 человек, еще около 50 получили ранения. Обвинение предъявлены Б.Тарранту, содержащемуся под стражей.
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