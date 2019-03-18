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ТЭК 18.03.2019 09:17

Министр нефти Венесуэлы планирует в начале апреля встретиться с Новаком и Сечиным в Москве - СМИ

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует в начале апреля приехать в Москву для встречи с коллегой Александром Новаком и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передал в воскресенье Bloomberg на ссылкой на венесуэльского министра.

"Я собираюсь в Россию, думаю, в ближайшие пару недель, мы собираемся открывать там офис PDVSA. Но сначала мне нужно согласовать расписание с министром Александром Новаком и Игорем Сечиным. Я бы хотел встретиться с обоими", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Москве может пройти российско-венесуэльская межправкомиссия.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]