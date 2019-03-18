Министр нефти Венесуэлы планирует в начале апреля встретиться с Новаком и Сечиным в Москве - СМИ

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует в начале апреля приехать в Москву для встречи с коллегой Александром Новаком и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передал в воскресенье Bloomberg на ссылкой на венесуэльского министра.

"Я собираюсь в Россию, думаю, в ближайшие пару недель, мы собираемся открывать там офис PDVSA. Но сначала мне нужно согласовать расписание с министром Александром Новаком и Игорем Сечиным. Я бы хотел встретиться с обоими", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Москве может пройти российско-венесуэльская межправкомиссия.