Американский минтранс расследует основания выдачи авиационными властями сертификата летной годности самолетам Boeing 737 MAX - СМИ

Министерство транспорта США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing 737 семейства МАХ, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, расследование было начато еще после катастрофы самолета этого типа индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.
Расследование касается, главным образом, системы Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования").
По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии.
Внедрение такой системы стало необходимой из-за особенностей конструкции нового "Боинга".
737 MAX получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос".
Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием и пилотам требовалось слегка опускать нос лайнера.
Уже после первой катастрофы в сети появились слухи о том, что эта система якобы могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию.
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