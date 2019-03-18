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Регион 18.03.2019 09:23

В Грузии стартуют учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса

В Грузии в понедельник стартуют командно-штабные учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" с участие военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

Как сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии, учения, которые будут проходить на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) продлятся до 29 марта.

В ведомстве отметили, что целью учений является повышение взаимосовместимости вооруженных сил стран-членов НАТО и партнеров альянса.

Согласно данным Минобороны, в учениях примут участие более 350 военнослужащих из Албании, Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Голландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, США, Азербайджана, Грузии и Швеции.

Также в учения включены международные гуманитарные организации - Международный комитет Красного Креста (ICRC), Департамент операций по поддержанию мира ООН (DPKO) и как наблюдатель Всемирная организация здравоохранения (WHO).

Ранее сообщалось, что с ходом учений 25 марта лично ознакомится в рамках визита в Грузию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В минувшую пятницу министр обороны Грузии Леван Изория заявил журналистам, что учения не направлены против третьих стран.

"Со стороны нашего северного соседа эти учения воспринимаются, как угроза, но мы еще раз говорим, что эти учения не направлены против какой-либо страны", - сказал министр.

По его словам, данные учения, "это признание Грузии, как достойного партнера НАТО, который готов стать членом альянса".

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]