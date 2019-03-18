Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 марта ЦБА установил 1,9271 манат/1EUR (15 марта – 1,9241 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 марта установил 0,0263 манат/1RUB (15 марта – 0,026 манат/1RUB ).

Б.Рустамбеков