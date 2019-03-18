Цены на нефть снижаются, Brent опустилась до $67,03 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник после роста по итогам прошлой недели, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что работа по ребалансировке рынка пока далека от завершения.

Майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 составил $67,03 за баррель, что на 13 центов (0,19%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,07 (0,10%) - до $67,16 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел в понедельник на $0,21 (0,36%) - до $58,31 за баррель. По итогам предыдущих торгов апрельская WTI потеряла $0,9 (0,15%) и стоила $58,52 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 4,4%.

Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%, заявил журналистам в Баку Х.аль-Фалих в воскресенье, добавив, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

"В феврале мы были близки к выполнению сделки на 90%, - сказал он. - Я считаю, что в марте мы способны легко выйти на исполнении более 100%".

При этом он подчеркнул, что тренд на шесть месяцев также показывает, что страны способны по итогам первого полугодия полностью выполнить сделку.

Ранее Россия подтвердила, что выполнит свои обязательства перед ОПЕК+ в полном объеме в конце марта - начале апреля.

Вокруг Хьюстона за минувшие выходные зарегистрированы два пожара на крупных нефтяных объектах, но пока нет информации о том, окажут ли они существенное влияние на производство, транспортировку и переработку топлива.

Как сообщает S&P Global Platts, в субботу вспыхнула одна из печей на предприятии Exxon Mobil Corp. в Бэйтауне. Компания сообщила, что причиной возгорания стали выбросы и испарения в атмосферу. В Бэйтауне расположены НПЗ Exxon, рассчитанный на переработку 584 тыс. баррелей нефти в сутки, и нефтехимический завод, занимающийся преимущественно выпуском олефинов. Пожар изолирован, работа соответствующего подразделения приостановлена.

В воскресенье загорелся один из резервуаров хранилища нефтепродуктов Intercontinental Terminals Company в Дир-Парке, работа объекта приостановлена. Компания сообщила, что в резервуар был закачан прямогонный бензин (нафта). Причины пожара неизвестны, ведется расследование. Рядом расположены хранилища других компаний, включая Royal Dutch Shell.