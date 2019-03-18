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ТЭК 18.03.2019 09:49

Производство автобензина в Азербайджане в январе-феврале сократилось на 4,6%, дизеля - увеличилось на 3,4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-феврале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% - до 461,136 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-феврале 2019 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 43,6% - до 53,7 тыс. тонн, керосина – на 16,7% - до 103,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 3,4% - до 339,4 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 4,6% - до 199,9 тыс. тонн, нефтяного битума – на 33,2% - до 24,3 тыс. тонн, топочного мазута – на 21,8%, - до 9,7 тыс. тонн, смазочных масел – на 4% - до 2,4 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 1,2% до – 40 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]