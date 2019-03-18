В Узбекистане упразднены должности заместителей Генпрокурора, надзиравших за налогами и защитой предпринимателей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по совершенствованию системы защиты предпринимательской деятельности и оптимизации деятельности органов прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Согласно указу упраздняется ряд должностей и управлений в системе органов прокуратуры Узбекистана. Так, согласно принятому документу, упраздняются две должности заместителей Генерального прокурора, ответственных за осуществление надзора за исполнением законодательства в сфере осуществления таможенных и налоговых реформ, а также за защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Всего предполагается высвобождение 1 тыс. 198 сотрудников прокуратуры, из которых 87 направляются на укомплектование аппарата Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте (бизнес-омбудсмен), 470 - в подразделения Государственного налогового комитета.

Кроме того, в Генпрокуратуре Узбекистана ликвидируются управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций, по надзору за исполнением решений президента, по надзору за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ, отдел защиты предпринимательства и борьбы с правонарушениями во внешнеэкономической деятельности.

В пресс-службе отметили, что документ принят "в целях укрепления правовых механизмов защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения гарантий законности в их деятельности, улучшении инвестиционного и делового климата в республике, а также оптимизации деятельности органов прокуратуры путем исключения несвойственных им задач и функций".

Генпрокуратуре Узбекистана поручено в месячный срок разработать положение о порядке прохождения службы в органах прокуратуры, предусматривающее внедрение нового механизма конкурсного отбора кадров, а также коренным образом пересмотреть деятельность подразделений по обеспечению внутренней безопасности.

Документом предусмотрено, что с 1 апреля координацией проверок деятельности предпринимателей и контроль над законностью их проведения контролирующими органами будет заниматься Уполномоченный по защите прав предпринимателей (ранее это входило в компетенцию Генпрокуратуры). Кроме того, из ведения Генпрокуратуры в ведение бизнес-омбудсмена передается единая система электронной регистрации проверок.

Кроме того правительству поручено совместно с бизнес-омбудсменом внести в Законодательную палату проект закона "О гарантиях законности предпринимательской деятельности".