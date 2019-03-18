В Узбекистане упразднены должности заместителей Генпрокурора, надзиравших за налогами и защитой предпринимателей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по совершенствованию системы защиты предпринимательской деятельности и оптимизации деятельности органов прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
Согласно указу упраздняется ряд должностей и управлений в системе органов прокуратуры Узбекистана. Так, согласно принятому документу, упраздняются две должности заместителей Генерального прокурора, ответственных за осуществление надзора за исполнением законодательства в сфере осуществления таможенных и налоговых реформ, а также за защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Всего предполагается высвобождение 1 тыс. 198 сотрудников прокуратуры, из которых 87 направляются на укомплектование аппарата Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте (бизнес-омбудсмен), 470 - в подразделения Государственного налогового комитета.
Кроме того, в Генпрокуратуре Узбекистана ликвидируются управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций, по надзору за исполнением решений президента, по надзору за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ, отдел защиты предпринимательства и борьбы с правонарушениями во внешнеэкономической деятельности.
В пресс-службе отметили, что документ принят "в целях укрепления правовых механизмов защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения гарантий законности в их деятельности, улучшении инвестиционного и делового климата в республике, а также оптимизации деятельности органов прокуратуры путем исключения несвойственных им задач и функций".
Генпрокуратуре Узбекистана поручено в месячный срок разработать положение о порядке прохождения службы в органах прокуратуры, предусматривающее внедрение нового механизма конкурсного отбора кадров, а также коренным образом пересмотреть деятельность подразделений по обеспечению внутренней безопасности.
Документом предусмотрено, что с 1 апреля координацией проверок деятельности предпринимателей и контроль над законностью их проведения контролирующими органами будет заниматься Уполномоченный по защите прав предпринимателей (ранее это входило в компетенцию Генпрокуратуры). Кроме того, из ведения Генпрокуратуры в ведение бизнес-омбудсмена передается единая система электронной регистрации проверок.
Кроме того правительству поручено совместно с бизнес-омбудсменом внести в Законодательную палату проект закона "О гарантиях законности предпринимательской деятельности".
Баку и Магас подпишут Меморандум о налаживании партнерства
Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Венесуэла ищет возможности сбыта нефти вместе с партнерами, в том числе из России
Китай в январе-феврале сократил добычу угля на 1,5%
Украина стремится к сокращению доли ядерного топлива из РФ, его производству из своего урана - Порошенко
В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.
Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартует проект Access Bankers School
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»