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Дальнее зарубежье 18.03.2019 12:14

Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь - китайские СМИ

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, сообщила в минувшие выходные The South China Morning Post со ссылкой на источники.

Это обусловлено тем, что подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально. Ранее ожидалось, что завершение согласования деталей произойдет в апреле.

По словам одного из источников издания, встреча в апреле стала менее вероятной. Другой источник отметил, что американо-китайский саммит может состояться в июне.

Первоначально Д.Трамп говорил о том, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР в конце марта во Флориде. Однако затем посол США в Китае Терри Брэнстэд сообщил, что саммит будет отложен, поскольку сделка все еще находится в стадии обсуждения.

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Тэги: КИТАЙ, США, РУКОВОДИТЕЛИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]