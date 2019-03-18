Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь - китайские СМИ

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, сообщила в минувшие выходные The South China Morning Post со ссылкой на источники.

Это обусловлено тем, что подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально. Ранее ожидалось, что завершение согласования деталей произойдет в апреле.

По словам одного из источников издания, встреча в апреле стала менее вероятной. Другой источник отметил, что американо-китайский саммит может состояться в июне.

Первоначально Д.Трамп говорил о том, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР в конце марта во Флориде. Однако затем посол США в Китае Терри Брэнстэд сообщил, что саммит будет отложен, поскольку сделка все еще находится в стадии обсуждения.