Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь - китайские СМИ

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, сообщила в минувшие выходные The South China Morning Post со ссылкой на источники.
Это обусловлено тем, что подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально. Ранее ожидалось, что завершение согласования деталей произойдет в апреле.
По словам одного из источников издания, встреча в апреле стала менее вероятной. Другой источник отметил, что американо-китайский саммит может состояться в июне.
Первоначально Д.Трамп говорил о том, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР в конце марта во Флориде. Однако затем посол США в Китае Терри Брэнстэд сообщил, что саммит будет отложен, поскольку сделка все еще находится в стадии обсуждения.
Баку и Магас подпишут Меморандум о налаживании партнерства
Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Венесуэла ищет возможности сбыта нефти вместе с партнерами, в том числе из России
Китай в январе-феврале сократил добычу угля на 1,5%
Украина стремится к сокращению доли ядерного топлива из РФ, его производству из своего урана - Порошенко
В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.
Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартует проект Access Bankers School
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»