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Дальнее зарубежье 18.03.2019 12:31

Главы минобороны Южной Кореи и США проведут переговоры в начале апреле в Вашингтоне

Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в начале апреля проведут переговоры в Вашингтоне, сообщает агентство "Ренхап".

Ожидается, что в ходе переговоров Чон Ген Ду и П.Шанахан обсудят, в частности, ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове, а также совместные военные учения, которые должны состояться позже в этом году.

"Сеул продолжит укреплять альянс Южной Кореи и США, который лежит в основе наших усилий, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова и установления мира", - приводит агентство слова главы минобороны Южной Кореи.

Кроме того, стороны намерены дать оценку недавним совместным американо-южнокорейским командно-штабным учениям двух стран под названием Dong Maeng, которые состоялись в начале марта.

Ранее сообщалось, что маневры Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимым каждую весну военным учениям Key Resolve и Foal Eagle, сосредоточились на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]