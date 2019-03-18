Главы минобороны Южной Кореи и США проведут переговоры в начале апреле в Вашингтоне

Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в начале апреля проведут переговоры в Вашингтоне, сообщает агентство "Ренхап".

Ожидается, что в ходе переговоров Чон Ген Ду и П.Шанахан обсудят, в частности, ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове, а также совместные военные учения, которые должны состояться позже в этом году.

"Сеул продолжит укреплять альянс Южной Кореи и США, который лежит в основе наших усилий, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова и установления мира", - приводит агентство слова главы минобороны Южной Кореи.

Кроме того, стороны намерены дать оценку недавним совместным американо-южнокорейским командно-штабным учениям двух стран под названием Dong Maeng, которые состоялись в начале марта.

Ранее сообщалось, что маневры Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимым каждую весну военным учениям Key Resolve и Foal Eagle, сосредоточились на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове.