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ТЭК 18.03.2019 11:57

Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 0,5%

Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 0,5% относительно того же периода прошлого года - до 30,69 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

Добыча природного газа выросла на 9,2% - до 28,68 млрд кубометров.

Импорт нефти в феврале подскочил на 21,6% и достиг 39,23 млн тонн, или примерно 10,23 млн баррелей в сутки. По итогам двух месяцев показатель повысился на 12,4% в годовом выражении - до 81,83 млн тонн, или 10,12 млн б/с.

Импорт природного газа в феврале увеличился на 9,2% и составил 7,57 млн тонн после скачка на 26,8% в предыдущий месяц (до 7,57 млн тонн), сообщает агентство "Синьхуа".

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]