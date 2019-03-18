Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 0,5% относительно того же периода прошлого года - до 30,69 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.
Добыча природного газа выросла на 9,2% - до 28,68 млрд кубометров.
Импорт нефти в феврале подскочил на 21,6% и достиг 39,23 млн тонн, или примерно 10,23 млн баррелей в сутки. По итогам двух месяцев показатель повысился на 12,4% в годовом выражении - до 81,83 млн тонн, или 10,12 млн б/с.
Импорт природного газа в феврале увеличился на 9,2% и составил 7,57 млн тонн после скачка на 26,8% в предыдущий месяц (до 7,57 млн тонн), сообщает агентство "Синьхуа".
КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»