Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр

Дербент намерен перенять опыт Баку при реконструкции Нарын-Кала, сообщил мэр российского города Хизир Абакаров.

«Мы хотим взять за основу опыт Баку в вопросе реконструкции Старого города. Как известно, у нас в Дербенте тоже есть старая крепость (Нарын-Кала – ИФ). Наши бакинские друзья обещали помочь в этом вопросе в старом городе»,- сказал Х.Абакаров журналистам в Баку в понедельник.

В этой связи, по словам Х.Абакарова, будет проведена встреча делегации с азербайджанскими архитекторами.

По словам чиновника, Дербент также намерен изучить опыт Баку в решении социально-бытовых вопросов города – благоустройство улиц и дворов, уборка и вывоз мусора и другие вопросы.

Наряду с этим, Дербент и Баку подпишут Меморандум о взаимопонимании в налаживании партнерских отношений. Документ будет подписан Х.Абакаровым и главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым.

Ф.Исазаде