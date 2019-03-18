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Внешняя политика 18.03.2019 11:58

Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр

Дербент намерен перенять опыт Баку при реконструкции Нарын-Кала, сообщил мэр российского города Хизир Абакаров.

«Мы хотим взять за основу опыт Баку в вопросе реконструкции Старого города. Как известно, у нас в Дербенте тоже есть старая крепость (Нарын-Кала – ИФ). Наши бакинские друзья обещали помочь в этом вопросе в старом городе»,- сказал Х.Абакаров журналистам в Баку в понедельник.

В этой связи, по словам Х.Абакарова, будет проведена встреча делегации с азербайджанскими архитекторами.

По словам чиновника, Дербент также намерен изучить опыт Баку в решении социально-бытовых вопросов города – благоустройство улиц и дворов, уборка и вывоз мусора и другие вопросы.

Наряду с этим, Дербент и Баку подпишут Меморандум о взаимопонимании в налаживании партнерских отношений. Документ будет подписан Х.Абакаровым и главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДЕРБЕНТ, БАКУ, ОПЫТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]