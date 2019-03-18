Баку и Магас подпишут Меморандум о налаживании партнерства

Баку и Магас в понедельник в азербайджанской столице подпишут Меморандум о налаживании партнерских отношений, сообщил мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев.

«Цель нашего визита - подписание Меморандума о налаживании партнерских отношений с городом Баку. Для нас это очень важно. Более того, для нас это престижно, так как нас связывает с азербайджанским народом очень многое. Эти связи налажены не сегодня, а сотни и сотни лет назад", - сказал Б.Цечоев журналистам в Баку.

Он отметил, что имеющиеся хорошие отношения между Баку и Магасом сейчас «просто перекладываются на бумагу».

Ф.Исазаде