Пограничники Киргизии заявили, что выходные прошли без новых инцидентов на таджикской границе

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабильная, в выходные дни скопления граждан не зафиксировано, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"Ситуация на киргизско-таджикском участке государственной границы в целом стабильная. В выходные дни инцидентов и скопления граждан в приграничных районах не зафиксировано", - сказал представитель ГПС Киргизии.

По его словам, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков находится в Баткенской области. В понедельник запланирован очередной раунд переговоров делегаций Киргизии и Таджикистана по вопросам урегулирования ситуации на границе. Дороги Исфара-Ворух (Таджикистан) и Баткен-Лейлек (Киргизия) остаются закрытыми.

Подразделения ГПС Киргизии на киргизско-таджикском участке государственной границы несут службу в усиленном режиме, совместная с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления разъяснительная работа с населением приграничных районов продолжается, отметили в ведомстве.

13-14 марта в приграничных селах Киргизии и Таджикистана произошли столкновения местных жителей двух стран, в результате которых получили огнестрельные ранения три киргизских гражданина, в том числе один сотрудник МВД. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай - Тамдык.

По данным Минздрава Киргизии, все трое раненых были доставлены в Баткенскую областную больницу и прооперированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пресс-служба погранвойск ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности - ИФ) Таджикистана сообщала, что в результате инцидента 13 марта один гражданин Таджикистана погиб, несколько человек из числа граждан Таджикистана получили ранения.

14 марта в СМИ появились сообщения со ссылкой на местных жителей, что в четверг в ходе открывшейся стрельбы в таджикском эксклаве Ворух в Баткенской области Киргизии был убит еще один гражданин Таджикистана, двое получили ранения.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 марта по телефону обсудили сложившуюся ситуацию на границе.

Стороны отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

В ходе переговоров вице-премьера Киргизии Ж.Разакова и вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима стороны приняли решение создать совместные следственные группы из представителей Генпрокуратуры и МВД двух стран для выяснения причин конфликта и определения виновников инцидента.

14 марта власти Киргизии приняли решение об эвакуации жителей сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенской области Киргизии в областной центр.

По данным "Красного полумесяца" в Киргизии в общей сложности из местности, где произошел конфликт было эвакуировано 453 жителя села Ак-Сай, из них 156 женщин и 285 детей. Гуманитарная организация также предоставила хлеб и горячее питание 130 гражданам.

Местность Таш-Тушмук Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским эксклавом Ворух.

Таш-Тушмук относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенным расположения домов, стоящих в шахматном порядке.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них 583 уже описаны, к описанию оставшихся участков планировалось приступить в 2019 году.