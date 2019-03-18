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ТЭК 18.03.2019 12:32

Россия в первую половину марта сократила добычу нефти относительно октября на 90 тыс. б/с

Россия в рамках сделки ОПЕК+ в первую половину марта сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 90 тыс. баррелей в сутки - до 11,31 млн б/с, или 1,543 млн тонн в сутки (при переводе в баррели используется коэффициент 7,33 - ИФ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Относительно февраля производство нефти снизилось на 26 тыс. баррелей.

Активное снижение до 11,28 млн б/с наблюдалось в начале марта, но к середине месяца производство плавно поднялось до 11,32 млн б/с.

Добычу понемногу снижали почти все крупные нефтяные компании, зато производство нефти в рамках СРП-проектов остается стабильно высоким.

В воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти относительно октября на 140 тыс. баррелей в сутки. Такая разница может объясняться применением разных коэффициентов перевода добычи из тонн в баррели. Официально в России добыча нефти считается в тоннах. Общепринятый коэффициент перевода из тонн ы баррели - 7,33, однако Минэнерго использует индивидуальные коэффициенты для каждого месторождения.

Всего в рамках сделки ОПЕК+ Россия должна снизить производство на 228 тыс. б/с. А.Новак обещал выполнить это обязательство к началу апреля.

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Тэги: РОССИЯ, МАРТ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]