Россия в первую половину марта сократила добычу нефти относительно октября на 90 тыс. б/с

Россия в рамках сделки ОПЕК+ в первую половину марта сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 90 тыс. баррелей в сутки - до 11,31 млн б/с, или 1,543 млн тонн в сутки (при переводе в баррели используется коэффициент 7,33 - ИФ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.
Относительно февраля производство нефти снизилось на 26 тыс. баррелей.
Активное снижение до 11,28 млн б/с наблюдалось в начале марта, но к середине месяца производство плавно поднялось до 11,32 млн б/с.
Добычу понемногу снижали почти все крупные нефтяные компании, зато производство нефти в рамках СРП-проектов остается стабильно высоким.
В воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти относительно октября на 140 тыс. баррелей в сутки. Такая разница может объясняться применением разных коэффициентов перевода добычи из тонн в баррели. Официально в России добыча нефти считается в тоннах. Общепринятый коэффициент перевода из тонн ы баррели - 7,33, однако Минэнерго использует индивидуальные коэффициенты для каждого месторождения.
Всего в рамках сделки ОПЕК+ Россия должна снизить производство на 228 тыс. б/с. А.Новак обещал выполнить это обязательство к началу апреля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»