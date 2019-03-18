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СНГ 18.03.2019 13:33

США отмечают, что в Узбекистане за решеткой нет ни одного журналиста или гражданского активиста

Госдепартамент США в ежегодном докладе о положении прав человека в мире за 2018 год признал значительное улучшение ситуации с правами человека в Узбекистане по многим аспектам, сообщает в понедельник узбекский МИД со ссылкой на документ, опубликованный на минувшей неделе американским внешнеполитическим ведомством.

По данным МИД, в докладе со ссылкой на ведущие международные правозащитные организации признается факт того, что "в Узбекистане впервые за более чем два десятилетия в тюремном заключении не осталось ни одного журналиста и активиста гражданского общества".

В рамках мер по усилению свободы слова признается факт улучшения ситуации с обеспечением свободы СМИ, а также открытое взаимодействие Узбекистана с правозащитными организациями и гражданскими активистами, отмечается в документе.

Обращает на себя внимание объективная оценка в докладе уголовного правосудия в Узбекистане, обеспечения большей прозрачности судебного процесса, более широкого доступа стороны защиты к доказательной базе обвинения и, как следствие, увеличение числа оправдательных решений, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В докладе Госдепартамента США признается эффективность антикоррупционных усилий, принятие в Узбекистане широкого спектра мер по недопущению применения пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также усиление ответственности за подобные преступления. Констатирован вывод из списка правоохранительных органов тысяч лиц, подозреваемых в религиозном экстремизме, а также многочисленные случаи их помилования и реализуемые программы по их социальной адаптации.

В МИД Узбекистана отметили, что в докладе отдельно обозначены успешно принятые правовые и административные меры по недопущению принудительного труда. Вместе с тем в узбекском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что прогресс Узбекистана в сфере защиты трудовых прав неоднократно признавался в тематических докладах Госдепартамента США и Департамента труда США в 2018 году.

Важным признанием достижений республики в сфере прав человека, подчеркивает МИД, стало принятие в декабре 2018 года решения госсекретаря США об исключении Узбекистана из так называемого "списка стран, вызывающих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод".

"Узбекистан твердо привержен дальнейшему совершенствованию системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека в стране и впредь будет продвигаться по пути "реальных реформ". Будет также продолжена работа по дальнейшему совершенствованию институтов и механизмов защиты прав человека в республике, в том числе путем активизации взаимодействия с международными и неправительственными организациями", - говорится в сообщении узбекского МИД.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ПРАВОЗАЩИТА, ДОСТИЖЕНИЯ


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