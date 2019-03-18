Азербайджан в январе 2019г сократил импорт фруктов на 2%, увеличил экспорт на 19%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь 2019 года составил 109,7 тыс. тонн, что на 9,8% меньше показателя января 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $23 млн 690,9 тыс. (рост на 9,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 31,535 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 2,7 раза) на сумму $11 млн 937,7 тыс. (рост в 2,3 раза), растительных масел – 11,16 тыс. тонн (рост на 52,8%) на сумму $8 млн 139,7 тыс. (рост на 20,4%), чая – 708,8 тонн (спад на 33,7%) на сумму $2 млн 454,7 тыс. (спад на 40,9%), сливочного масла, молока - 718 тонн (спад на 14,6%) на сумму $3 млн 884,9 тыс. (спад на 21,3%).

Кроме этого, в январе в Азербайджан импортировано 925,5 тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 19,2%) на сумму $2 млн 719,6 тыс. (рост на 20,1%), мяса птицы и продукции из нее – 3,723 тыс. тонн (рост в 2,2 раза) на сумму $3 млн 785,9 тыс. (рост в 2,2 раза).

Фруктов в январе 2019 году в республику было импортировано 9,063 тыс. тонн (спад на 2%) на сумму $8 млн 434,1 тыс. (рост на 13,1%), овощей - 1,651 тыс. тонн (рост на 21,6%) на $964,9 тыс. (рост на 32%), картофеля – 19,794 тыс. тонн (рост на 42,3%) на $4 млн 957,5 тыс. (рост в 1,9 раза).

В январе из Азербайджана на экспорт отправлено 15,278 тыс. тонн овощей (рост в 1,8 раза) на сумму $12 млн 543,7 тыс. (рост на 39,2%), фруктов – 31,752 тыс. тонн (рост на 25,4%) на $30 млн 621 тыс. (рост на 18,6%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 2,086 тыс. тонн сахара (рост в 2,4 раза) на сумму $980,6 тыс. (рост в 1,8 раза), растительных масел – 155,1 тонн (спад на 59,7%) на сумму $205,8тыс. (спад на 53%).

Также в январе Азербайджан экспортировал 351,1 тонн фруктовых и овощных соков (спад на 31,6%) на сумму $471,1 тыс. (спад на 31,5%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 40,2 тыс. декалитров (рост в 1,7 раза) на сумму $563,8 тыс. (рост в 1,6 раза), фруктовых и овощных консервов – 294,4 тонн (рост на 20,5%) на сумму $382,8 тыс. (рост на 3,1%).

Б.Рустамбеков