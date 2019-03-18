В Новой Зеландии ужесточат закон об оружии после теракта

Правительство Новой Зеландии в понедельник приняло решение ужесточить закон об оружии после теракта, произошедшего на прошлой неделе и унесшего жизни 50 человек, передают местные СМИ.
Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что поправки к закону будут внесены до 25 марта 2019 года. "Пришло время действовать", - сказала она.
Ее партнер по коалиции, политик Уинстон Петерс, чья партия NZ First ранее была против изменений законодательства, теперь согласилась с этой необходимостью.
"Действительность заключается в том, что после полудня в пятницу наш мир навсегда изменился, поэтому законы тоже должны меняться", - заявил он.
О том, что предполагают поправки, пока не сообщается.
В пятницу, 15 марта, в Крайстчерче была устроена стрельба по прихожанам двух мечетей, в результате погибли 50 человек, еще около 50 получили ранения. Обвинения предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту, содержащемуся под стражей. Лицензия на ношение оружия у него была с ноября 2017 года.
Он приобретал оружие в онлайн-магазине. Управляющий магазином Дэвид Трипл заявил, что при продаже в магазине не заметили ничего необычного в покупателе и в его лицензии. Однако, по его словам, в ходе нападения он использовал не то вооружение, которое приобрел в магазине.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»