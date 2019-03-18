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Регион 18.03.2019 12:43

Саакашвили решил уйти с поста председателя "Единого национального движения" в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил оставить пост председателя оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД), так как не имеет возможности на месте осуществлять партийное руководство.

"В партии необходимо постоянное обновление, поэтому сейчас необходимы новые люди и построение новых принципов управления партией. Во-первых, Иванишвили (Бидзина Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ) делает все, чтобы не впустить меня в страну. Во-вторых, некоторые наши лидеры находятся в тюрьме. Все это затрудняет работу нашей организации. Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии "Единое национальное движение", - заявил М.Саакашвили в соцсетях.

"Я думаю, Григол Вашадзе очень хорошо провел президентскую кампанию и лично я поддержал бы его на посту председателя нашей партии", - отметил М.Саакашвили.

По его словам, в настоящее время ЕНД поддерживают 400 тыс. зарегистрированных активных сторонников, которые должны принять участие в избрании председателя партии.

В беседе с журналистами лидеры партии позитивно оценили решение М.Саакашвили.

"Вопрос серьезного обновления партии настал, поэтому в ближайшее время мы проведем съезд партии и изберем нового председателя", - заявил журналистам один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.

При этом он отметил, что М.Саакашвили останется лидером партии.

Против М.Саакашвили в Грузии возбуждены несколько уголовных дел, он объявлен прокуратурой во внутригосударственный розыск.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, СААКАШВИЛИ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]