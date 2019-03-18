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СНГ 18.03.2019 14:17

Ряд ведущих негосударственных СМИ Беларуси воздержались от участия в пресс-конференции посла РФ

Ряд ведущих негосударственных СМИ Беларуси решили воздержаться от участия в пресс-конференции посла России Михаила Бабича, посвященной пятилетию вхождения Крыма в состав РФ.

"Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в ней", - говорится в совместном заявлении редакций.

Его подписали главные редакторы TUT.BY, "Европейского радио для Беларуси", БелаПАН, "Наша Нива", "Народная Воля".

Как подчеркивается в заявлении, "это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции".

"Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Некоторые из нас уже отправляли заявки на такое интервью", - заметили главреды.

В то же время, добавили они, "учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОСОЛ, ВСТРЕЧА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]