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Происшествия 18.03.2019 13:06

Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий

Таможенные органы Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления Баку обнаружили в грузовике марки «Mercedes-Benz 408» принадлежащие гражданину Азербайджана 912,989 тыс. единиц пиротехнических изделий различных марок», - отмечает ГТК.

По факту ведется расследование.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПИРОТЕХНИКА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]