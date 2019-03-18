Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий

Таможенные органы Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Сотрудники Главного таможенного управления Баку обнаружили в грузовике марки «Mercedes-Benz 408» принадлежащие гражданину Азербайджана 912,989 тыс. единиц пиротехнических изделий различных марок», - отмечает ГТК.
По факту ведется расследование.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»