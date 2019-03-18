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Дальнее зарубежье 18.03.2019 14:01

Британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения - министр

Депутаты Палаты общин могут во вторник вновь провести голосование по соглашению об условиях Brexit, достигнутому Лондоном с Брюсселем, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Я надеюсь, что это состоится, но сначала мы должны понять, можем ли мы рассчитывать на поддержку необходимого числа голосующих", - сказал он журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, может ли голосование в парламенте состояться во вторник.

Британский парламент уже дважды голосовал по данному вопросу, и оба раза отверг предложенное соглашение по Brexit.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТР, BREXIT, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]