Британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения - министр

Депутаты Палаты общин могут во вторник вновь провести голосование по соглашению об условиях Brexit, достигнутому Лондоном с Брюсселем, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.
"Я надеюсь, что это состоится, но сначала мы должны понять, можем ли мы рассчитывать на поддержку необходимого числа голосующих", - сказал он журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, может ли голосование в парламенте состояться во вторник.
Британский парламент уже дважды голосовал по данному вопросу, и оба раза отверг предложенное соглашение по Brexit.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»