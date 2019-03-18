Азербайджан в январе-феврале произвели около 180 автомобилей, на складах на 1 марта имеется 189 автомобилей

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составило 176 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе текущего года было произведено 89 автомобилей, в феврале – 87 (производство автомобилей в январе-феврале 2018 года не осуществлялось – ИФ).

На складах на 1 марта 2019 года имеется 189 единиц автомобилей.

В январе-феврале текущего года имел место рост в 2,1 раза - до 288 единиц в производстве тракторов различного назначения. На складах производителей на 1 марта имеется 100 единиц тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

Б.Рустамбеков