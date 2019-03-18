Циклон на 90% разрушил второй по величине город Мозамбика

Второй по величине город Мозамбика и один из крупнейших портов страны - Бейра - практически полностью разрушен после удара циклона Идай, сообщает в понедельник Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Ситуация ужасающая. Масштаб разрушений огромен. Примерно 90% территории полностью разрушены", - заявил представитель организации, проводивший оценку разрушений с воздуха, Джейми Ле Сюер.
"Разрушено почти все. Линии коммуникаций полностью отрезаны, дороги полностью разрушены. До некоторых районов добраться невозможно. Город Бейра очень серьезно пострадал. Но к нам поступают данные о том, что ситуация за пределами города может быть даже хуже. Вчера прорвало большую дамбу, последняя дорога к городу отрезана", - добавил он.
Вместе с тем, после мощных ливней, наводнений и резких порывов ветра команде Красного Креста удалось впервые оценить масштаб разрушений в Бейре только накануне. При этом они пока не располагают данными о жертвах и пострадавших среди населения.
"Пока начинает вырисовываться картина физических повреждений строений от циклона Идай, но гуманитарные последствия пока неясны", - говорится в сообщении.
Несколько дней подряд закрыт аэропорт Бейры после того, как циклон разрушил диспетчерскую вышку.
До того, как на город обрушился циклон, в нем проживало более 400 тыс. человек.
Обрушившись на Мозамбик, циклон Идай спровоцировал масштабные наводнения. Число жертв удара стихии в трех странах, по которым ударил Идай, - в Зимбабве, Мозамбике и Малави, оценивается примерно в 150 человек. Вероятно, их число увеличится. Во все эти страны циклон принес с собой масштабные разрушения инфраструктуры. В Мозамбике еще на прошлой неделе свои дома пришлось покинуть 17 тыс. человек.
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