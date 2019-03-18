Задержан мужчина, угрожавший главному раввину Эстонии - полиция

Полиция Эстонии задержала в Таллине 27-летнего мужчину, угрожавшего главному раввину Шмуэлю Коту (Shmuel Kot).
Как сообщила в понедельник Пыхьская (Pohja) префектура полиции, мужчина задержан в минувшее воскресенье в одном из торговых центров на 48 часов. Он признал себя виновным.
Как сообщалось, 16 марта, когда Ш.Кот направлялся в синагогу вместе с детьми на шаббатную службу, к нему на улице приблизился мужчина, по-эстонски выкрикивавший антисемитские и нацистские лозунги.
Полиция начала расследование.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) осудил антисемитский выпад против главного раввина страны Ш.Кота.
С извинениями в связи с антисемитским выпадом в открытом письме обратился к Ш.Коту и глава Лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма (Urmas Viilma).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»