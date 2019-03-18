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Дальнее зарубежье 18.03.2019 13:50

Задержан мужчина, угрожавший главному раввину Эстонии - полиция

Полиция Эстонии задержала в Таллине 27-летнего мужчину, угрожавшего главному раввину Шмуэлю Коту (Shmuel Kot).

Как сообщила в понедельник Пыхьская (Pohja) префектура полиции, мужчина задержан в минувшее воскресенье в одном из торговых центров на 48 часов. Он признал себя виновным.

Как сообщалось, 16 марта, когда Ш.Кот направлялся в синагогу вместе с детьми на шаббатную службу, к нему на улице приблизился мужчина, по-эстонски выкрикивавший антисемитские и нацистские лозунги.

Полиция начала расследование.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) осудил антисемитский выпад против главного раввина страны Ш.Кота.

С извинениями в связи с антисемитским выпадом в открытом письме обратился к Ш.Коту и глава Лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма (Urmas Viilma).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РАВВИН, УГРОЗЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]