Задержан мужчина, угрожавший главному раввину Эстонии - полиция

Полиция Эстонии задержала в Таллине 27-летнего мужчину, угрожавшего главному раввину Шмуэлю Коту (Shmuel Kot).

Как сообщила в понедельник Пыхьская (Pohja) префектура полиции, мужчина задержан в минувшее воскресенье в одном из торговых центров на 48 часов. Он признал себя виновным.

Как сообщалось, 16 марта, когда Ш.Кот направлялся в синагогу вместе с детьми на шаббатную службу, к нему на улице приблизился мужчина, по-эстонски выкрикивавший антисемитские и нацистские лозунги.

Полиция начала расследование.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) осудил антисемитский выпад против главного раввина страны Ш.Кота.

С извинениями в связи с антисемитским выпадом в открытом письме обратился к Ш.Коту и глава Лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма (Urmas Viilma).