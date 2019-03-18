Sberbank CIB Investment Research повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4%

Аналитики Sberbank CIB Investment Research улучшили прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019 году до 3,4%.

Ранее Sberbank CIB Investment Research прогнозировал рост ВВП Азербайджана в текущем году на 3,2%.

«В этом году экономический рост Азербайджана должен еще больше ускориться, мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет на 3,4%», - отмечают аналитики Sberbank CIB Investment Research в обзоре «Долговые рынки сегодня».

Кроме этого, аналитики Sberbank CIB Investment Research отмечают наличие потенциала для дальнейшего снижения Центробанком Азербайджана учетной ставки.

«15 марта ЦБ Азербайджана снова сделал выбор в пользу смягчения денежно-кредитной политики, понизив учетную ставку на 25 б. п. до 9%. Это уже второе снижение ставки в 2019 году и шестое - с начала 2018 года. Поскольку инфляция ниже целевых 4% и близка к нижней границе прогнозного диапазона (2-6%), мы видим потенциал для дальнейшего снижения ставки в этом году, хотя недавнее увеличение внутреннего спроса приведет к ускорению инфляции», - подчеркивается в обзоре.

В Sberbank CIB Investment Research считают, что ЦБ Азербайджана продолжает придерживаться тактики жесткого управления обменным курсом национальной валюты (фактически привязанной к доллару при курсе USD/AZN 1,7).

«Инфляция остается ниже целевого уровня и находится ближе к нижней границе прогнозного диапазона (в феврале годовой рост ИПЦ составил 2,1% - ИФ), так что реальная учетная ставка пока довольно высокая, около 6%, а значит, у регулятора есть еще возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если в этом году средняя цена Брент продолжит держаться на уровне $60-70/барр., мы бы ожидали снижения ставки еще на 75-100 б. п.», - подчеркивается в обзоре.

"В текущих макроэкономических условиях снижение учетной ставки объясняется тем, что реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков. В дальнейшем реакция денежной политики будет зависеть от динамики инфляции и оценки баланса рисков, влияющих на нее", - отмечалось в сообщении Центробанка Азербайджана от 15 марта в связи со снижением учетной ставки до 9%.

В пресс-релизе подчеркивается, что следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 26 апреля 2019 года.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%.

А.Азизов