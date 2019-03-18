Sberbank CIB Investment Research повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4%

Аналитики Sberbank CIB Investment Research улучшили прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019 году до 3,4%.
Ранее Sberbank CIB Investment Research прогнозировал рост ВВП Азербайджана в текущем году на 3,2%.
«В этом году экономический рост Азербайджана должен еще больше ускориться, мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет на 3,4%», - отмечают аналитики Sberbank CIB Investment Research в обзоре «Долговые рынки сегодня».
Кроме этого, аналитики Sberbank CIB Investment Research отмечают наличие потенциала для дальнейшего снижения Центробанком Азербайджана учетной ставки.
«15 марта ЦБ Азербайджана снова сделал выбор в пользу смягчения денежно-кредитной политики, понизив учетную ставку на 25 б. п. до 9%. Это уже второе снижение ставки в 2019 году и шестое - с начала 2018 года. Поскольку инфляция ниже целевых 4% и близка к нижней границе прогнозного диапазона (2-6%), мы видим потенциал для дальнейшего снижения ставки в этом году, хотя недавнее увеличение внутреннего спроса приведет к ускорению инфляции», - подчеркивается в обзоре.
В Sberbank CIB Investment Research считают, что ЦБ Азербайджана продолжает придерживаться тактики жесткого управления обменным курсом национальной валюты (фактически привязанной к доллару при курсе USD/AZN 1,7).
«Инфляция остается ниже целевого уровня и находится ближе к нижней границе прогнозного диапазона (в феврале годовой рост ИПЦ составил 2,1% - ИФ), так что реальная учетная ставка пока довольно высокая, около 6%, а значит, у регулятора есть еще возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если в этом году средняя цена Брент продолжит держаться на уровне $60-70/барр., мы бы ожидали снижения ставки еще на 75-100 б. п.», - подчеркивается в обзоре.
"В текущих макроэкономических условиях снижение учетной ставки объясняется тем, что реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков. В дальнейшем реакция денежной политики будет зависеть от динамики инфляции и оценки баланса рисков, влияющих на нее", - отмечалось в сообщении Центробанка Азербайджана от 15 марта в связи со снижением учетной ставки до 9%.
В пресс-релизе подчеркивается, что следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 26 апреля 2019 года.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%.
А.Азизов
Баку и Магас подпишут Меморандум о налаживании партнерства
Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.
Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
ЕС и Китай работают над сохранением иранской ядерной сделки - Могерини
Иранский генерал предупредил Израиль, что все оккупированные им территории попали в зону досягаемости ракет "Хезболлы"
Присутствие иностранных сил в Сирии должно согласовываться с Дамаском - начальник генштаба ВС Ирана
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартует проект Access Bankers School
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»