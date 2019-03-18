ЛУКОЙЛ и Ирак приостановили действие трейдеровского СП Lima - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" и Ирак приостановили действие совместного трейдингового СП Lima, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов.

"Мы продолжаем активно работать с Somo, продаем нефть, не только Западной Курны-2, но и те объемы, которые предоставляет Somo на международный рынок. Но мы не продлили действие нашего совместного предприятия, пока оно остановлено в своем развитии", - сказал он.

Трейдер "ЛУКОЙЛа" Litasco и иракская экспортная компания Somo создали совместное предприятие Lima весной 2017 года.