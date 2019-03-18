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ТЭК 18.03.2019 14:13

ЛУКОЙЛ и Ирак приостановили действие трейдеровского СП Lima - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" и Ирак приостановили действие совместного трейдингового СП Lima, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов.

"Мы продолжаем активно работать с Somo, продаем нефть, не только Западной Курны-2, но и те объемы, которые предоставляет Somo на международный рынок. Но мы не продлили действие нашего совместного предприятия, пока оно остановлено в своем развитии", - сказал он.

Трейдер "ЛУКОЙЛа" Litasco и иракская экспортная компания Somo создали совместное предприятие Lima весной 2017 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ЛУКОЙЛ, СП, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]