ЛУКОЙЛ и Ирак приостановили действие трейдеровского СП Lima - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" и Ирак приостановили действие совместного трейдингового СП Lima, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов.
"Мы продолжаем активно работать с Somo, продаем нефть, не только Западной Курны-2, но и те объемы, которые предоставляет Somo на международный рынок. Но мы не продлили действие нашего совместного предприятия, пока оно остановлено в своем развитии", - сказал он.
Трейдер "ЛУКОЙЛа" Litasco и иракская экспортная компания Somo создали совместное предприятие Lima весной 2017 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»