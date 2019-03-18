Беларусь и Россия всегда смогут решить спорные вопросы, уверен посол Бабич

Посол России в Минске Михаил Бабич считает, что Беларусь и Россия всегда могут найти решение спорных вопросов, вопреки желаниям противников белорусско-российского сотрудничества.
"Мы и в куда более сложных обстоятельствах находили компромиссные оптимальные решения и в дальнейшем будут находить не только компромиссные решения, а лучшие из возможных", - заявил М.Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.
В этой связи посол напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "в мире очень много людей, групп, государств, которые хотели бы, принимают определенные усилия, чтобы два братских народа, два самых близких союзника на чем-нибудь поссорились".
"Хочу заверить всех - и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет", - подчеркнул дипломат.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»