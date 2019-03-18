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СНГ 18.03.2019 15:01

Беларусь и Россия всегда смогут решить спорные вопросы, уверен посол Бабич

Посол России в Минске Михаил Бабич считает, что Беларусь и Россия всегда могут найти решение спорных вопросов, вопреки желаниям противников белорусско-российского сотрудничества.

"Мы и в куда более сложных обстоятельствах находили компромиссные оптимальные решения и в дальнейшем будут находить не только компромиссные решения, а лучшие из возможных", - заявил М.Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

В этой связи посол напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "в мире очень много людей, групп, государств, которые хотели бы, принимают определенные усилия, чтобы два братских народа, два самых близких союзника на чем-нибудь поссорились".

"Хочу заверить всех - и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет", - подчеркнул дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]