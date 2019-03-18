Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги, закрытые из-за инцидента на границе

Участники переговоров о ситуации на киргизско-таджикской границе в понедельник договорились об открытии двух основных приграничных автодорог, движение на которых было приостановлено на минувшей неделе после инцидентов в регионе между гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Баткенской области Киргизии Чолпон Бердикулова.

"В ходе состоявшихся сегодня переговоров между вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым и вице-премьером Таджикистана Азимом Иброхимом были учтены интересы и Киргизии и Таджикистана. В ближайшее время откроются автодороги Ош - Баткен - Исфана и Баткен - Аксай - Тамдык, которые оставались закрытыми с 13 марта", - сказала Ч.Бердикулова в понедельник.

По ее словам, стороны подписали протокол по урегулированию ситуации на границе и договорились завершить строительство приграничной автодороги Аксай - Тамдык, из-за которой начался приграничный конфликт.

Ранее в понедельник в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии сообщили агентству, что ситуация на границе с Таджикистаном стабильная, скопления граждан в выходные дни зафиксировано не было.

Подразделения ГПС Киргизии на киргизско-таджикском участке государственной границы несут службу в усиленном режиме, разъяснительная работа с населением приграничных районов продолжается, отметили в ведомстве.

13-14 марта в приграничных селах Киргизии и Таджикистана произошли столкновения местных жителей двух стран, в результате которых получили огнестрельные ранения три киргизских гражданина, в том числе один сотрудник МВД. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай - Тамдык.

По данным Минздрава Киргизии, трое раненых были доставлены в Баткенскую областную больницу и прооперированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Со своей стороны пресс-служба погранвойск ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности - ИФ) Таджикистана сообщала, что в результате инцидента 13 марта один гражданин Таджикистана погиб, несколько человек из числа граждан Таджикистана получили ранения.

14 марта в СМИ появились сообщения со ссылкой на местных жителей, что в четверг в ходе открывшейся стрельбы в таджикском эксклаве Ворух в Баткенской области Киргизии был убит еще один гражданин Таджикистана, двое получили ранения.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 марта по телефону обсудили сложившуюся ситуацию на границе.

Стороны отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

В ходе переговоров вице-премьера Киргизии Ж.Разакова и вице-премьера Таджикистана А.Иброхима стороны решили создать совместные следственные группы из представителей Генпрокуратуры и МВД двух стран для выяснения причин конфликта и определения виновников инцидента.

14 марта власти Киргизии приняли решение об эвакуации жителей сел Аксай и Кок-Таш Баткенской области Киргизии в областной центр.

По данным "Красного полумесяца" в Киргизии в общей сложности из местности, где произошел конфликт было эвакуировано 453 жителя села Аксай, из них 156 женщин и 285 детей. Гуманитарная организация также предоставила хлеб и горячее питание 130 гражданам.

Местность Таш-Тушмук Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским эксклавом Ворух.

Таш-Тушмук относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенным расположения домов, стоящих в шахматном порядке.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них 583 уже описаны, к описанию оставшихся участков планировалось приступить в 2019 году.