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Дальнее зарубежье 18.03.2019 15:31

Присутствие иностранных сил в Сирии должно согласовываться с Дамаском - начальник генштаба ВС Ирана

Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал согласовывать присутствие иностранных военнослужащих в Сирии с Дамаском, передает в понедельник агентство "Тасним".

"Иран находится в Сирии по официальному приглашению сирийских властей. Сирийское правительство должно позволить и согласовать присутствие сил из других стран", - заявил М.Багери, находясь в Сирии.

Он также назвал незаконным присутствие иностранных сил в Идлибе и к востоку от реки Евфрат и призвал эти силы покинуть Сирию "как можно скорее".

М.Багери прибыл в Дамаск на трехстороннюю встречу, в которой также примут участие начальники генштабов ВС Ирака и Сирии. По словам М.Багери, одной из тем переговоров станет вопрос присутствия иностранных сил в Сирии. Также стороны обсудят координацию Дамаска, Тегерана и Багдада в борьбе против терроризма.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ВОЙСКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]