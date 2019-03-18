Все оккупированные Израилем территории находятся теперь в зоне действия ракет, которыми располагает ливанское движение "Хезболла", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Мохаммад Али Джафари.
В интервью иранским СМИ по случаю 40-й годовщины Исламской революции в республике генерал отметил, что "фронт сопротивления исламской революции" сорвал замыслы Израиля в регионе.
"Они (Израиль - ИФ) на протяжении последних лет мечтали о территориальной экспансии от Нила до Евфрата, но сегодня вы можете удостовериться в том, что им не удалось расширить свои земли даже на дюйм, более того, они даже утратили часть земель, которые уже оккупировали", - сказал командующий КСИР.
Он подчеркнул, что "радиус действия ракет, которыми располагает теперь "Хезболла", покрывает все территории, оккупированные Израилем".
Израиль рассматривает проиранское радикальное движение "Хезболла" как угрозу своей безопасности и периодически проводит военные операции против этой группировки в Сирии. Израильская сторона отмечает, что эти операции призваны предотвратить попадание ракет и другого оружия к ливанскому движению.
В конце прошлой недели лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что "все ливанские и палестинские группы сопротивления, поддержанные Ираном и Сирией и проявившие стойкость и решимость, сорвали дьявольский заговор Израиля на Ближнем Востоке".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»