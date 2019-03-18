Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0263 GBR   2.259 TRY   0.3119

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 -0.09 Brent 67.16 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2019 15:42

Иранский генерал предупредил Израиль, что все оккупированные им территории попали в зону досягаемости ракет "Хезболлы"

Все оккупированные Израилем территории находятся теперь в зоне действия ракет, которыми располагает ливанское движение "Хезболла", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Мохаммад Али Джафари.

В интервью иранским СМИ по случаю 40-й годовщины Исламской революции в республике генерал отметил, что "фронт сопротивления исламской революции" сорвал замыслы Израиля в регионе.

"Они (Израиль - ИФ) на протяжении последних лет мечтали о территориальной экспансии от Нила до Евфрата, но сегодня вы можете удостовериться в том, что им не удалось расширить свои земли даже на дюйм, более того, они даже утратили часть земель, которые уже оккупировали", - сказал командующий КСИР.

Он подчеркнул, что "радиус действия ракет, которыми располагает теперь "Хезболла", покрывает все территории, оккупированные Израилем".

Израиль рассматривает проиранское радикальное движение "Хезболла" как угрозу своей безопасности и периодически проводит военные операции против этой группировки в Сирии. Израильская сторона отмечает, что эти операции призваны предотвратить попадание ракет и другого оружия к ливанскому движению.

В конце прошлой недели лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что "все ливанские и палестинские группы сопротивления, поддержанные Ираном и Сирией и проявившие стойкость и решимость, сорвали дьявольский заговор Израиля на Ближнем Востоке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ХЕЗБОЛЛА, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ


Похожие новости


"Хезболла" предупредила о возможности войны в случае провала переговоров с Ираном по атому

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]