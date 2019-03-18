Несколько человек ранены во время стрельбы в Утрехте

Полиция Утрехта сообщает о стрельбе в городе, есть пострадавшие.
По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".
Полиция оцепила территорию вокруг трамвайной остановки. На место происшествия отправлены вертолеты скорой помощи. Полиция просит местных жителей избегать района, где произошла стрельба.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»