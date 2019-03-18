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ТЭК 18.03.2019 15:09

Азербайджан планирует в апреле улучшить показатели выполнения сделки в рамках ОПЕК+ - глава Минэнерго

Азербайджан рассчитывает в апреле улучшить показатели по выполнению сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«Как известно, в декабре 2018 года мы взяли на себя новые обязательства в рамках сделки ОПЕК +. Однако, они пока полностью не выполнены. Мы активно работаем над выполнением своих обязательств в рамках этой сделки и в следующем месяце рассчитываем улучшить свои показатели», - сказал П.Шахбазов на пресс-конференции в Баку, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс- Азербайджан».

Министр также подчеркнул, что в течение двух с половиной лет сотрудничества в рамках ОПЕК+, Азербайджан полностью выполнял свои обязательства в рамках принятых решений.

«Мы намерены продолжить это сотрудничество, поддерживать формат ОПЕК+ в будущем и быть его активным участником. Мы видим, что активное участие не только Азербайджана, но стран картеля и не-ОПЕК дает хороший результат для обеспечения баланса на рынке», - сказал он.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Однако, в январе 2019 года суточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 793 тыс. баррелей, в феврале 2019 года - 806 тыс. баррелей.

Ранее со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики, советника министра Замину Алиеву сообщалось, что Азербайджан постепенно сократит добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+. "Как известно, этот процесс технологичный и достижение определенного уровня происходит постепенно. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК действительно в течение 6 месяцев, поэтому проводимые мероприятия позволят снизить добычу до требуемого показателя уже в последующие месяцы", - заявила З.Алиева.

Н.Аббасова, А.Мамедов

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Тэги: ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]