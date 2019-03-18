ЦБ Азербайджана ввел в обращение новую 10-манатную банкноту

Центральный банк Азербайджана с 18 марта 2019 года ввел в обращение новую банкноту номиналом в 10 манатов.

«Несмотря на то, что с последней деноминации в Азербайджане прошло 13 лет, денежные знаки по своему внешнему виду, концептуальности, современности и степени защищенности не потеряли своей актуальности. Однако, в настоящее время в мире появилось множество инноваций в области создания и производства монет с широким применением нано- и микротехнологий», - говорится в сообщении ЦБА.

В связи с этим, ЦБА разработал дизайн 10-манатной банкноты, посвященный «Истории Азербайджана» с модернизацией элементов безопасности.

Ранее в мае 2018 года в Азербайджане в обращение была введена купюра номиналом в 200 манат.

В Азербайджане в настоящее время в обращении находятся купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50,100 и 200 манат.

Б.Рустамбеков