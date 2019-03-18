Пресс-релиз

18 - 23 марта, в дни празднования Новруза, в Баку будет проходить культурно-просветительская акция «Петербургские встречи».

В галерее «Art Club» (Ичеришехер, улица А. Зейналлы, 9) пройдут:

- с 19 по 23 марта выставка «Из Петербурга с любовью»;

- 20 марта презентация фильма «Социально-культурные инновации в Санкт-Петербурге, связанные с межэтническим взаимодействием»;

- 21 марта перфоманс «Художник-модель»;

- 21 марта презентация Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

В мероприятиях примут участие известные художники из Санкт-Петербурга Владимир Лихачёв, Вера Лихачёва, Вугар Мамедов, Вадим Маслов, Тамара Семёнова, Элеонора Эмеди, Виктор Высоцкий, Александр Герасимов, Михаил Эмман и музыкант-композитор Лиана Дакало.

Акция «Петербургские встречи» организована Международным фондом поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» при поддержке компании «ART Group» (директор член Союза художников Азербайджана Эльмар Гашимов) и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Телефоны для справок: +994124922013, +994504442013.

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



