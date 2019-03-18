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18.03.2019 15:17

Пресс-релиз

18 - 23 марта, в дни празднования Новруза, в Баку будет проходить культурно-просветительская акция «Петербургские встречи».
В галерее «Art Club» (Ичеришехер, улица А. Зейналлы, 9) пройдут:
- с 19 по 23 марта выставка «Из Петербурга с любовью»;
- 20 марта презентация фильма «Социально-культурные инновации в Санкт-Петербурге, связанные с межэтническим взаимодействием»;
- 21 марта перфоманс «Художник-модель»;
- 21 марта презентация Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.
В мероприятиях примут участие известные художники из Санкт-Петербурга Владимир Лихачёв, Вера Лихачёва, Вугар Мамедов, Вадим Маслов, Тамара Семёнова, Элеонора Эмеди, Виктор Высоцкий, Александр Герасимов, Михаил Эмман и музыкант-композитор Лиана Дакало.
Акция «Петербургские встречи» организована Международным фондом поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» при поддержке компании «ART Group» (директор член Союза художников Азербайджана Эльмар Гашимов) и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Телефоны для справок: +994124922013, +994504442013.
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]