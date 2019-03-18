Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0263 GBR   2.259 TRY   0.3119

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 -0.09 Brent 67.16 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.03.2019 15:18

ОПЕК+ понадобится несколько месяцев, чтобы убрать излишки запасов нефти с рынка

Странам - участницам соглашения ОПЕК+ понадобится несколько месяцев, чтобы убрать с рынка излишние запасы нефти, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Нам нужно будет несколько месяцев на то, чтобы убрать излишки запасов с рынка", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАПАСЫ, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Заседание министерской встречи ОПЕК+ перенесено с апреля на май ввиду неопределенности на рынке Фалих: Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, надо изучить влияние санкций Страны ОПЕК+ в феврале улучшили выполнение сделки - Баркиндо Страны ОПЕК в феврале выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 94%, не-ОПЕК - на 51% - МЭА ОПЕК в феврале снизила нефтедобычу на 221 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 106% ОПЕК+ изучает возможность провести апрельскую встречу в Египте, а не в Вене

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]