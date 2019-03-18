ОПЕК+ понадобится несколько месяцев, чтобы убрать излишки запасов нефти с рынка

Странам - участницам соглашения ОПЕК+ понадобится несколько месяцев, чтобы убрать с рынка излишние запасы нефти, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Нам нужно будет несколько месяцев на то, чтобы убрать излишки запасов с рынка", - сказал он.