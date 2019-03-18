Нефть слабо дешевеет на новостях от ОПЕК, Brent опустилась до $67 за баррель

Нефтяной рынок реагирует слабым снижением на новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 уменьшилась на $0,16 (0,24%) - до $67 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,22 (0,38%), до $58,30 за баррель.
Как стало известно в понедельник, страны ОПЕК+ министерского мониторингового комитета решили отложить вопрос о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на июнь.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК не хочет менять курс, пока продолжается рост запасов нефти, и пока непонятно влияние на рынок санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.
Также сообщается, что внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ состоится не в апреле, как планировалось, а в мае. Заседание пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).
"Рынку не очень нравятся новости из Баку, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен. - Отмена заседания, скорее всего, является верным решением, учитывая неопределенность, связанную с поставками топлива из Ирана и Венесуэлы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»