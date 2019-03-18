Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0263 GBR   2.259 TRY   0.3119

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 -0.09 Brent 67.16 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.03.2019 15:19

Нефть слабо дешевеет на новостях от ОПЕК, Brent опустилась до $67 за баррель

Нефтяной рынок реагирует слабым снижением на новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 уменьшилась на $0,16 (0,24%) - до $67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,22 (0,38%), до $58,30 за баррель.

Как стало известно в понедельник, страны ОПЕК+ министерского мониторингового комитета решили отложить вопрос о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на июнь.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК не хочет менять курс, пока продолжается рост запасов нефти, и пока непонятно влияние на рынок санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.

Также сообщается, что внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ состоится не в апреле, как планировалось, а в мае. Заседание пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

"Рынку не очень нравятся новости из Баку, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен. - Отмена заседания, скорее всего, является верным решением, учитывая неопределенность, связанную с поставками топлива из Ирана и Венесуэлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть снижаются, Brent опустилась до $67,03 за баррель Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель Нефть слабо дешевеет в пятницу, но завершает неделю в плюсе Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $67,25 за баррель ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2018г и 2019г на 40 тыс. б/с Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $67,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]