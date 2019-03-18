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Регион 18.03.2019 15:23

Турецкий капитан оштрафован в Грузии за убийство дельфина на $15 тыс

В Батуми (Грузия) капитана судна, следовавшего под флагом Турции, оштрафовали на крупную сумму за убийство дельфина.

"По решению Батумского городского суда, за совершенное преступление на правонарушителя наложен денежный штраф в размере 40 тыс. 900 лари (более 15 тысяч долларов). После выплаты указанной суммы судно сможет покинуть территориальные воды Грузии", - сообщил в понедельник Департамент природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, убитый дельфин был обнаружен возле берега в Батуми 10 марта.

В результате начавшегося в тот же день расследования в совершении убийства морского млекопитающего был уличен капитан судна, следовавшего под флагом Турции. Он признал свою вину, сообщили в департаменте.

Какие именно действия капитана привели к гибели дельфина, в сообщении не уточняется.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДЕЛЬФИН, УБИЙСТВО, ТУРЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]