Турецкий капитан оштрафован в Грузии за убийство дельфина на $15 тыс

В Батуми (Грузия) капитана судна, следовавшего под флагом Турции, оштрафовали на крупную сумму за убийство дельфина.

"По решению Батумского городского суда, за совершенное преступление на правонарушителя наложен денежный штраф в размере 40 тыс. 900 лари (более 15 тысяч долларов). После выплаты указанной суммы судно сможет покинуть территориальные воды Грузии", - сообщил в понедельник Департамент природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, убитый дельфин был обнаружен возле берега в Батуми 10 марта.

В результате начавшегося в тот же день расследования в совершении убийства морского млекопитающего был уличен капитан судна, следовавшего под флагом Турции. Он признал свою вину, сообщили в департаменте.

Какие именно действия капитана привели к гибели дельфина, в сообщении не уточняется.