Вашингтон осудил антисемитский выпад против главного раввина Эстонии

Посольство США в Эстонии выступило с осуждением инцидента в Таллине, где мужчина угрожал главному раввину республики Шмуэлю Коту (Shmuel Kot).
"В современном обществе нет места подобному вызывающему вражду словесному использованию, направленному на людей по признаку веры, расы, этнического происхождения. Слово обладает силой и когда не реагируют на вызывающие ненависть речи, это может привести к опасному поведению", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении посольства.
В нем подчеркивается: "мы присоединяемся к Еврейской общине Эстонии, премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas) и всем другим, кто осудил такое поведение и поддержал органы правопорядка Эстонии в расследовании этого инцидента".
Как сообщалось, 16 марта, когда Ш.Кот направлялся в субботу в синагогу вместе с детьми на шаббатную службу, к нему на улице приблизился мужчина, по-эстонски выкрикивавший антисемитские и нацистские лозунги.
Полиция начала расследование. В Таллине был задержан 27-летний мужчина, который признал себя виновным.
Антисемитский выпад осудил премьер-министр Эстонии Ю.Ратас. С извинениями в открытом письме обратился к главному раввину и глава Лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма (Urmas (Viilma).
Еврейская община Эстонии выразила в связи с этим обеспокоенность возможным приходом к власти националистической Консервативной народной партии, многие члены которой допускают враждебные по отношению к национальным меньшинствам высказывания, делящие общество на своих и чужих.
"Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма, ксенофобии или другой дискриминации. Инцидент 16 марта с оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота на улице нашей столицы - это сигнал всем нам, нашему обществу. Считаем подобные проявления недопустимыми и невозможными", - говорится в заявлении Еврейской общины Эстонии.
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