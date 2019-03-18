В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.

Правоохранительные органы Азербайджана выявили группу мошенников, которые занималась продажей гражданам несуществующей криптовалюты BeardyCoin, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью обезвредили группу лиц, которые под видом операций с криптовалютой обманули около 4 тыс. человек на общую сумму в $700 тыс.», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (Мошенничество, совершенное группой лиц) УК АР.

Решением суда в качестве обвиняемых арестованы 5 человек: Кенан Мустафазаде, Рафаил Таштемиров (родился в Киргизии), Хаял Яхъяев, Муслим Исмаилов и Араз Гасымов.

В материалах дела отмечается, что вышеуказанные лица и их подельники в июне 2018 года создали в интернете специальную локальную программу и инвестиционную компанию «Инвестлэнд», которая не прошла государственную регистрацию. Предлагая покупателям несуществующую криптовалюту «BeardyCoin», они продали ее около 4 тыс. гражданам, выручив с реализации «BeardyCoin» в общей сложности $700 тыс.

«Группа выдавала себя за официальных представителей в Азербайджане компании, чей центральный офис располагается в США», - подчеркивает МВД.

Р.Бабаев