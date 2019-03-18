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Происшествия 18.03.2019 15:25

В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.

Правоохранительные органы Азербайджана выявили группу мошенников, которые занималась продажей гражданам несуществующей криптовалюты BeardyCoin, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью обезвредили группу лиц, которые под видом операций с криптовалютой обманули около 4 тыс. человек на общую сумму в $700 тыс.», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (Мошенничество, совершенное группой лиц) УК АР.

Решением суда в качестве обвиняемых арестованы 5 человек: Кенан Мустафазаде, Рафаил Таштемиров (родился в Киргизии), Хаял Яхъяев, Муслим Исмаилов и Араз Гасымов.

В материалах дела отмечается, что вышеуказанные лица и их подельники в июне 2018 года создали в интернете специальную локальную программу и инвестиционную компанию «Инвестлэнд», которая не прошла государственную регистрацию. Предлагая покупателям несуществующую криптовалюту «BeardyCoin», они продали ее около 4 тыс. гражданам, выручив с реализации «BeardyCoin» в общей сложности $700 тыс.

«Группа выдавала себя за официальных представителей в Азербайджане компании, чей центральный офис располагается в США», - подчеркивает МВД.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИПТОВАЛЮТА, МОШЕННИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]