Стартует проект Access Bankers School

Основу успеха AccessBank-а составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в Банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект "Access Bankers School" для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам:
· Как минимум степень бакалавра
· Умение работать в команде
· Аналитическое мышление
· Желание построить карьеру в AccessBank-е
· Желание и возможность работать в региональных филиалах
· Приветствуется знание русского и / или английского языка
· Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
· Уникальная возможность профессионального развития
· Заключение трудового контракта с первых дней обучения
· Гарантированная зароботная плата в период обучения
· Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
· Возможность карьерного роста в AccessBank-е.
Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 марта 2019-го года пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»