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18.03.2019 15:36

Стартует проект Access Bankers School

Основу успеха AccessBank-а составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в Банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект "Access Bankers School" для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.


Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:

· Как минимум степень бакалавра

· Умение работать в команде

· Аналитическое мышление

· Желание построить карьеру в AccessBank-е

· Желание и возможность работать в региональных филиалах

· Приветствуется знание русского и / или английского языка

· Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

· Уникальная возможность профессионального развития

· Заключение трудового контракта с первых дней обучения

· Гарантированная зароботная плата в период обучения

· Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка

· Возможность карьерного роста в AccessBank-е.


Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 марта 2019-го года пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]