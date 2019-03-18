30 тыс. человек заболели корью в Украине с начала года, 11 умерли от болезни

В Украине с начала 2019 года корью заболело 30 794 человек, в том числе 16 969 детей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, с 11 по 17 марта корью заболели 2146 человек, в том числе 1102 детей.

Всего с начала года от болезни скончались 11 человек.