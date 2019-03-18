Единственный в Казахстане Boeing-737 MAX не поднимется в небо до выяснения всех обстоятельств крушения в Эфиопии - министр

Лайнер Boeing-737 MAX авиакомпании SCAT, единственный в Казахстане, не будет эксплуатироваться, пока министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не узнает всех обстоятельств авиакатастрофы в Эфиопии, заявил в понедельник глава ведомства Роман Скляр.
"Мы приостановили полеты единственного Boeing 737 МAX, который есть у авиакомпании SCAT, до выяснения всех обстоятельств аварии и получения рекомендаций от компании-производителя. Лайнер будет стоять на земле ровно столько, сколько это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько он будет безопасен в полете", - цитирует Р.Скляра газета "Казахстанская правда".
По его словам, в Казахстане четыре авиакомпании осуществляют полеты внутри страны и за рубеж, а их парк воздушных судов находится в исправном состоянии.
"Парк воздушных судов у них находится в нормальном состоянии и не вызывает никаких сомнений в дальнейшей эксплуатации. Это подтверждается заводами-изготовителями, которые ежегодно проверяют, также наши технические службы гражданской авиации за этим внимательно следят", - добавил Р.Скляр.
Как сообщалось, Казахстан с 13 марта приостановил эксплуатацию единственного в стране Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
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