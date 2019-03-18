Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят итоги 2018г

Общее годовое собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" состоится 30 апреля, отмечается в сообщении банка.
«30 апреля 2019 года в головном офисе банка состоится общее собрание акционеров. На нем акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2018 год, одобрить ряд сделок», - отмечается в сообщении.
Кроме этого, акционеры обсудят состав Наблюдательного совета банка.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Мамедов
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