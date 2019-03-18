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Регион 18.03.2019 16:24

Турция и Иран проводят совместную операцию против РПK

Иран и Турция проводят совместную операцию против боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД Турции.

"Турция и Иран с утра 18 марта проводят совместную приграничную операцию против террористов РПK", - говорится в сообщении агентства.

Район проведения операции не называется, ее подробности также неизвестны.

Рабочая партия Курдистана в Турции считается террористической организацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, КУРДЫ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]