Турция и Иран проводят совместную операцию против РПK

Иран и Турция проводят совместную операцию против боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД Турции.

"Турция и Иран с утра 18 марта проводят совместную приграничную операцию против террористов РПK", - говорится в сообщении агентства.

Район проведения операции не называется, ее подробности также неизвестны.

Рабочая партия Курдистана в Турции считается террористической организацией.