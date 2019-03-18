Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-феврале увеличился на 29%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-феврале 2019 года составил 1 млрд 720,9 млн кубометров, что на 29% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 32,7% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-феврале 2019 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-феврале транспортировано 5 млрд 270,1 млн кубометров газа, что на 16,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года

В 2018 году экспорт азербайджанского газа c месторождения Шах-Дениз составил 8 млрд 386,9 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alfa» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова