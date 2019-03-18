Назарбаев пообещал построить в Астане самую уникальную в Центральной Азии мечеть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства новой мечети в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.
"Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей Центральной Азии", - сказал Н.Назарбаев.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что новая мечеть будет гордостью всего мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью столицы республики.
"Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели за годы независимости, и сейчас принимают участие в этом благом деле", - сказал глава государства.
Н.Назарбаев подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров притяжения туристов в Астану.
"Мечеть - это знаковый объект для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов", - сказал он.
Общая площадь новой мечети составит 57 тыс. кв. метров, высота минаретов - 130 метров, диаметр купола - 63 метра. В религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская и другие учреждения.
В тот же день Н.Назарбаев посетил новое здание Духовного управления мусульман Казахстана в Алматинском районе столицы, где ознакомился с деятельностью и дальнейшими планами ДУМК, а также побеседовал с сотрудниками Духовного управления.
"Для вашей работы созданы все условия. Мы с вами работаем во благо нашего народа. Если в государстве не будет единства и согласия, то у него не будет будущего", - сказал президент Казахстана.
Н.Назарбаев поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелал коллективу Духовного управления успехов в деятельности.
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